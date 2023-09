Tour d'Espagne : Remco Evenepoel remporte la 18e étape

Le champion de Belgique, avec l'accord de leaders de la course, a animé l'étape. Comme la veille le porteur du maillot de meilleur grimpeur a passé en tête de tous les cols du jour et a ainsi assuré mathématiquement le gain du maillot à pois bleus dimanche à Madrid.

Membre d'un groupe de quatorze coureurs échappés qui s'est formé après 13 km, Evenepoel a opéré la sélection au fil des montées pour aller décrocher sa 3e victoire d'étape dans cette Vuelta 2023, après celles à Arinsal (3e étape) et à Larra-Belagua (14e étape) et la 5e dans sa carrière.

Le leader de la course, l'Américain Sepp Kuss (Jumbo-Visma), a terminé 10e à 9:29, dans la roue des Espagnols Juan Ayuso (UAE Team Emirates) et Enric Mas (Movistar) et conservé son maillot rouge. Il a même augmenté son avance de 9 secondes sur son équipier, le Danois Jonas Vingegaard, 13e, qui se retrouve à 17 secondes. Le Slovène Primoz Roglic a terminé 11e de l'étape et reste 3e à 1:08. Cian Uijtdebroeks (BORA-hansgrohe), 16e de l'étape, a cédé 54 secondes mais a conservé sa 7e place à 7:37.

Remco Evenepoel remonte à la 13e place du général à 27:53 de Kuss.

Avant l'ascension finale, les coureurs avaient eu à franchir quatre cols. Le sommet du premier était situé au km 48,8, le Alto de las Estacas (5,1 km à 7,5%) classé en 2e catégorie. Quarante kilomètres plus loin (km 88,6), le Puerto de San Lorenzo (9,9 km à 8,6% de moyenne avec des passages à 15 et 16%) de 1re catégorie, était plus redoutable. Au km 121,2, l'Alto de Tenebredo (3,4 km à 9,5%) répertorié en 3e catégorie, précédait la première des deux ascensions du Puerto de La Cruz de Linares située au km 153,9 (8,3 km à 8,6 % avec des portions de 15 et 16%). Au sommet, il restait 25 km à parcourir dont une ultime ascension.

Dès le 13e kilomètre, un groupe de 14 coureurs pris la clé des champs. Remco Evenepoel, comme il l'avait annoncé la veille, figurait parmi eux. Le Colombien Egan Bernal était l'autre grand nom. Les Italiens Damiano Caruso, Andrea Piccolo, Lorenzo Germani, les Français Paul Ourselin, Julien Bernard et Hugo Hofstetter, les Britanniques Max Poole et Lewis Askey, l'Espagnol Imanol Erviti, l'Allemand Nico Denz, le Danois Andreas Kron et l'Australien Jarrad Drizners complétaient l"effectif.

Le peloton laissa faire. La victoire d'étape était promise aux attaquants et au plus fort (et de loin) d'entre eux. Au sommet du Alto de las Estacas, Evenepoel, le porteur du maillot à pois, passait en tête et devançait le peloton de 8:30. Au Puerto de San Lorenzo, il ajoutait dix point, synonyme d'assurance de conserver sa tunique à Madrid. Le peloton était pointé à 9:50. Le bref mais difficile Alto de Tenebredo a réduit le groupe de tête à six coureurs avec le champion de Belgique assurant l'essentiel du travail. Seuls Caruso, Kron, Poole, Ourselin et Bernal l'accompagnaient encore. Le peloton du maillot rouge accusait 11:42 de retard.

Evenepoel est parti seul à 29 km du but. Au sommet de l'avant-dernière difficulté au premier passage sur Puerto de La Cruz de Linares, alors qu'il restait 25 km de course, il possédait 1:35 d'avance sur Poole et 1:50 sur Caruso. Le peloton du maillot rouge Sepp Kuss pointa avec 11:24 de retard. La dernière boucle ne changea plus rien. Même si Mikel Landa, 12e de l'étape, attaqua à deux reprises, et Ayuso tenta sa chance dans le dernier kilomètre, Kuss vécut une fin d'étape tranquille bien épaulé notamment par Vingegaard.

Vendredi, la 19e étape, La Baneza-Iscar (177,5 km), refera la part belle aux sprinters avec son profil plat.