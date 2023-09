Remco Evenepoel a encore animé la dernière étape de la Vuelta: “J’en avais plein les jambes, mais je me suis bien amusé”

Il sera difficile à ceux qui courront l’an prochain de disputer une ultime étape aussi intense et passionnante que ne fut celle de ce dimanche gagnée par l’Australien Kaden Groves devant Filippo Ganna. Le coureur d’Alpecin-Deceunink a ainsi enlevé une troisième victoire partielle mais il n’oubliera jamais la dernière.

”Je voulais gagner cette étape et conserver le maillot vert”, a expliqué Groves après coup, alors qu’il cherchait toujours à retrouver son deuxième souffle après une partie de manivelles comme on en voit peu. “Gagner comme cela, je n’y pensais absolument pas. Que Remco lance le sprint à 500 mètres de l’arrivée a été un grand avantage pour moi.”

Groves s’était en effet glissé dans l’échappée de six hommes, formée en deux temps. En compagnie de Remco Evenepoel et Filippo Ganna, l’Australien avait rejoint le trio Nico Denz, Lennard Kämna et Rui Costa. Le sextet, dans lequel Remco Evenepoel (lequel pouvait mathématiquement encore gagner le classement par points) fut un des principaux moteurs jusqu’au bout.

”J’en avais plein les jambes, mais je me suis bien amusé”, a raconté le Belge.

Car les six audacieux résistèrent in extremis, pour la plupart, au retour de l’avant-garde d’un peloton qui avait explosé en de multiples groupes sous la violence d’un effort prolongé durant une demi-heure.

”De toute la Vuelta, c’est durant cette étape que j’ai le plus souffert, bien plus qu’à l’Angliru”, a souri Sepp Kuss, très heureux d’en finir.