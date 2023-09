Wout van Aert très ému par la fin de carrière de Nathan van Hooydonck: "C'est vraiment injuste"

Il a donc dû se contenter d’une nouvelle place d’honneur, d’une nouvelle médaille qui ne soit pas celle d’or. Il espère rectifier le tir, dimanche, sur la course sur route, sur laquelle il sera associé à Arnaud De Lie au sein de la sélection belge. “Mais je suis satisfait d’avoir à nouveau de bonnes sensations, même si, d’habitude, la dernière partie d’un contre-la-montre est celle qui me convient le mieux et cela n’a pas été le cas ici. On verra pour dimanche. Il reste quelques jours. J’espère retrouver mes jambes du Tour de Grande-Bretagne (Ndlr : qu’il avait remporté). La motivation est grande.”

Avec l’envie d’aller chercher un titre, qu’il aimerait certainement offrir à Nathan van Hooydonck. Le coureur de Jumbo-Visma a été très touché par l’accident dont a été victime son coéquipier et par la nouvelle de sa fin de carrière. “C’est une très triste nouvelle. Même si le mot 'triste' ne vient que dans un second temps, car Nathan est heureusement encore là”, a-t-il ajouté, d’une voix au bord des larmes. “C’est évidemment la chose la plus importante. J’espère qu’il pourra bientôt profiter de la paternité. Qu’il puisse reprendre une vie normale. Mais c’est un coup dur pour lui de ne plus pouvoir s’adonner à sa passion. Devoir abandonner sa passion d’une telle manière, c’est vraiment injuste. Ce n’est pas facile à accepter. Il a déjà connu tant de malheurs. C’est vraiment injuste. Je peux dire que je vais perdre mon meilleur coéquipier et l’un de mes meilleurs amis dans le peloton”.

Âgé de 27 ans, le neveu d'Edwig a pu rentrer chez lui. Ses problèmes cardiaques, qui ont provoqué son accident, ont nécessité la pose d’un pacemaker. “Je réalise que j’ai été extrêmement chanceux”, a déclaré Van Hooydonck. “Je vais bien maintenant, mais je dois désormais digérer le fait que cela marque la fin de ma carrière professionnelle. Je vais désormais me concentrer sur la récupération, et sur le travail de père qui m’attend.”