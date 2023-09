Arnaud De Lie avant l'Euro de cyclisme : “C’est spécial d’être leader avec un grand champion comme Wout”

”Je suis vraiment très heureux d’être là”, sourit l’Ardennais. “Cela fait deux ans (NdlR : depuis le Mondial de Louvain, chez les espoirs) que je n’ai plus porté le maillot de l’équipe nationale. C’est spécial d’être leader avec Wout car il est un grand champion.”

Le coureur de Lotto-Dstny est confiant et décomplexé.

À lire aussi

”Je suis en bonne condition et j’ai énormément d’ambition”, poursuit De Lie. “Nous avons une équipe très forte, dans laquelle je n’ai pas confiance à 100 % mais à 200 % ! Le circuit du Vam-Berg est dur mais aussi technique. Le plus important, c’est le positionnement et puis, seulement, les jambes. Ma victoire à Québec m’a donné beaucoup de confiance, surtout en cas de sprint en côte, comme c’est le cas ici.”

Wout van Aert, lui, a été victime après le Tour de Grande-Bretagne d’un refroidissement. Mercredi, il a faibli sur la fin du chrono où il a enlevé la médaille de bronze.

”J’ai souffert durant les dix dernières minutes”, reconnaît-il. “C’est difficile à dire pourquoi mais j’espère que dimanche je pourrai dire que j’avais besoin de cet effort et que j’étais au niveau.”

guillement "Ça va être une course par élimination avec un peu la même dynamique qu’à Glasgow."

Le Belge est un peu interloqué par le tracé.

”C’est un peu fou”, dit-il. “Surtout dans la dernière partie qui a été ajoutée où on roule véritablement à côté des déchets. Ce sera particulier. Ce qui va être dur, c’est la succession des efforts. La côte en elle-même n’est pas très difficile, mais le fait de devoir se positionner en tête de la course, de répéter les efforts et les relances sera compliqué. Ça va être une course par élimination avec un peu la même dynamique qu’à Glasgow. À partir du moment où on va arriver sur le circuit local (NdlR : après 115 kilomètres), tout se fera par l’arrière, les portes seront grandes ouvertes. Nous avons une équipe forte et nous devons espérer nous retrouver en surnombre dans tous les moments cruciaux. Les autres blocs solides, c’est la France et l’Italie et le Danemark a aussi une belle équipe avec Mads Pedersen en fer de lance.”

van Aert est très heureux d’avoir De Lie dans l’équipe.

”Arnaud est un super jeune mec”, dit-il. “Il déborde d’enthousiasme et s’intègre parfaitement dans le groupe. Il attendait avec impatience depuis longtemps de courir avec moi, c’est vraiment agréable d’être là avec une équipe aussi forte et, espérons-le, d’être le plus possible dans la finale. Le meilleur partage tactique serait sans doute que je sois plus offensif et Arnaud en attente. S’il est là dans le dernier tour et la dernière montée, il sera sans doute notre meilleure carte. Mais ce n’est pas une course où on peut déterminer le rôle exact de chacun car ça va être difficile. Quant à ce maillot, c’est un beau maillot et ce serait super de le porter dans le peloton. Je suis motivé, si je ne l’avais pas été, jamais je n’aurais posé ma candidature.”