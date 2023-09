Wout van Aert encore deuxième à l'Euro de cyclisme : “Dans les derniers mètres, je n’avais plus de force”

Une fois encore, van Aert devra donc se contenter d’une médaille d’argent. Sa douzième, chez les professionnels, sur la route ou en cyclo-cross, aux Jeux, dans un Mondial ou un Euro… S’il a conquis trois maillots arc-en-ciel dans les labourés, le Belge n’a pas encore enlevé le moindre titre sur la route.

”On pensait qu’on pourrait reprendre Christophe avec un final explosif, expliqua le Belge avant de monter sur le podium. Bien sûr, je suis habité par un sentiment particulier à force de toujours passer à côté, mais je suis sûr que cela me réussira quand même une fois dans le futur.”

guillement "Je pense qu’Arnaud sentait bien que j’étais le meilleur des deux"

Toute l’équipe belge, malheureusement privée en dernière minute de Jasper De Buyst, malade la nuit précédant la course, s’est mise au service du Campinois, dès le départ de l’épreuve.

”Nous avions convenus avec De Lie que nous jouions ma carte, a continué van Aert. Je pense qu’il sentait bien que j’étais le meilleur des deux. C’était la bonne décision. Mais il a été tellement fort dans la poursuite, ce qui était nécessaire pour boucher le trou, que j’ai laissé des forces avant même le sprint. Je n’ai pas pu sortir de la roue de Laporte. On a sous-estimé combien le Français était fort. Il avait démarré dans le dernier tour, il a sans doute profité des motos devant lui, mais c’est le jeu. Nous, nous étions neuf à rouler derrière lui (sauf Sandy Dujardin son compatriote). Nous aurions dû parler plus tôt avec les Danois et les Hollandais qui étaient deux dans le groupe, eux aussi.”

Wout van Aert reconnaît également une autre faute.

”Arnaud ou moi aurions dû nous retrouver devant et pas Laporte, nous n’aurions alors pas eu à choisir, dit-il avant de revenir sur sa nouvelle médaille d’argent. Pendant la course, je n’y pense pas, mais je dois bien reconnaître que c’est un fait. Bien sûr, ça joue dans ma tête. J’essaie de gagner chaque course. C’est comme ça que j’ai couru aujourd’hui encore. D’un côté, c’est bien que je joue chaque fois la victoire, mais cette saison aura été celle de passer tout près à chaque fois. Je pensais jusqu’à la fin que j’allais y parvenir mais je ne comprends pas pourquoi, je n’ai pas eu le petit supplément de force pour dépasser Christophe. Subitement, je n’avais plus rien dans les jambes. Si je le passe, tout le monde dit qu’on a fait la course parfaite.”