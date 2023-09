"Vous devriez entendre ce que Roglic dit sur Remco Evenepoel"

Geraint Thomas a notamment évoqué le sujet dans son podcast. Assez proche d’Evenepoel, le Gallois, qui était aligné sur le Giro et la Vuelta cette saison, a assisté de près à la rivalité entre le Belge et les Jumbo-Visma: “La seule chose que je dirais à ce sujet c’est : Jumbo déteste Remco et Remco déteste Jumbo, ça ne marchera pas. Vous devriez entendre ce que Roglic en dit mais je ne veux pas lancer de rumeurs…”

Le vainqueur du Tour de France 2018 en a pourtant lancé une fameuse en affirmant cela. Car si le Brabançon et Roglic ou Vingegaard sont adversaires sur le vélo, aucune tension n’était apparue hors vélo jusqu’ici. Evenepoel avait certes reproché à Roglic de ne pas collaborer avec lui dans une échappée à deux, lors de la 6e étape du dernier Tour de Catalogne, mais le champion de Belgique avait éteint l’incendie à l’interview, après l’arrivée. Le lendemain, Roglic ne lui disputait pas la victoire d’étape lors de l’arrivée à Barcelone, alors que la victoire au classement final lui était acquise.

Geraint Thomas s’interroge aussi sur l’intérêt d’une telle fusion pour la Jumbo-Visma : “OK, ils ont besoin d’un nouveau sponsor, mais comment peuvent-ils ne pas en trouver alors qu’ils viennent de remporter les trois grands tours cette saison, deux Tours de France consécutifs et qu’ils ont les meilleurs coureurs du monde ?”

Des inquiétudes chez les coureurs

Si Lefevere a dû rassurer son personnel, on imagine que Richard Plugge a dû en faire autant. Un coureur de la Jumbo-Visma a livré ceci à nos confrères de GCN tout en gardant l'anonymat : “Cette rumeur est très surprenante pour nous, nous l’avons découverte en même temps que le grand public. Pourquoi les deux meilleures équipes devraient fusionner ? Surtout avec des mentalités si différentes… Le management de Richard Plugge et Patrick Lefevere est totalement différent. De mon point de vue, cette opération a très peu de chances d’aboutir.”

D’autant plus que les deux équipes cumulent 50 coureurs sous contrat pour 2024 alors que l’UCI fixe une limite de 30 contrats. “Nous n’avons pas de place chez Jumbo pour la saison prochaine, alors comment on pourrait accueillir ne serait-ce que 15 coureurs de Quick-Step ? Si c’était avec Ineos, ce serait sans doute possible…”

La formation britannique n’a toujours pas annoncé la moindre recrue alors que quatre coureurs la quittent et que onze autres sont en fin de contrat. Mais c'est bien avec l'équipe belge qu'il y a un rapprochement...