"Je peux juste confirmer que je quitterai l'équipe, mais nous voulons donner tous les détails après les courses qu'il me reste", a déclaré Roglic. Il devrait terminer sa saison le 7 octobre après le Tour de Lombardie. Sur X (anciennement Twitter), l'équipe néerlandaise a indiqué qu'elle "offre à Primoz Roglic", qui était sous contrat jusqu'en 2025, "l'opportunité de poursuivre ses ambitions ailleurs dans le futur".

Les rumeurs d'un départ de Roglic circulaient depuis plusieurs jours, en même temps que celles autour de la fusion entre les équipes Jumbo-Visma et Soudal Quick-Step.

Ancien sauteur à ski, Roglic, 33 ans, avait rejoint la formation néerlandaise, qui s'appelait alors LottoNL-Jumbo en 2016, après avoir débuté dans le cyclisme au sein de l'équipe Adria Mobil en 2013. Roglic s'est construit un solide palmarès, qui comprend aujourd'hui 79 victoires, dont le Tour d'Espagne (2019, 2020 et 2021), le Tour d'Italie (2023), Paris-Nice (2022), le Critérium du Dauphiné (2022), Liège-Bastogne-Liège (2020), Tirreno-Adriatico (2019 et 2023), le Tour du Pays basque (2018 et 2021), le Tour de Romandie (2018 et 2019), le Tour des Emirats arabes unis (2019) ou encore le Tour de Catalogne (2023). En 2020, il avait terminé deuxième du Tour de France, perdant le maillot jaune lors de l'avant-dernière étape, un contre-la-montre à la Planche des Belles Filles. Cette année, il a fini troisième de la Vuelta, contribuant au triplé historique de Jumbo-Visma, victorieuse avec Sepp Kuss devant Jonas Vingegaard, qui s'était, lui, adjugé le Tour de France.