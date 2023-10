Quel avenir pour Remco Evenepoel ? “Il ne lui faudra que cinq minutes pour signer avec Ineos si la fusion est actée”

Et les conclusions nous renvoient à ce que disait Geraint Thomas (même si c’était sur le ton de la plaisanterie d’après le Gallois) plus tôt dans la semaine : “Tout le monde sait dans le milieu que Remco ne courra jamais pour Plugge." Un agent proche du dossier a même confié à nos confrères que “Dès que la fusion sera opérée et que la société de Plugge prendra la main, tous les contrats des coureurs de Lefevere seront caducs. Et avant d’en signer un nouveau avec Plugge, Evenepoel n’aura qu’à parapher un contrat qui est déjà prêt chez Ineos. En cinq minutes, ce sera fait.”

guillement "Soudal est très mécontent de la gestion d'Evenepoel par Lefevere"

Rappelons tout de même que la fusion n’est pas encore actée. L’arrivée d’Amazon comme co-sponsor de Visma à la tête de l’équipe néerlandaise pourrait rebattre les cartes. Mais selon nos confrères de L’Équipe, il y a une vraie rupture entre Soudal et Patrick Lefevere. Le sponsor principal du Wolfpack a même peut-être lancé les grandes manœuvres sans en avertir le manager roularien. L’Équipe écrit aussi ceci : “Selon nos informations, le sponsor belge est très mécontent de la gestion de Remco Evenepoel par Lefevere, loin de correspondre aux promesses initiales du manager belge, l’hiver dernier.”

Si les tensions venaient à se confirmer et que la fusion n’aboutissait pas, on serait alors en droit de se demander dans quelles conditions le champion de Belgique aborderait la saison 2024, alors qu’il lui reste encore trois ans de contrat.