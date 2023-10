De Lie vainqueur à Marche-en-Famenne sur une jambe : “J’ai peut-être poussé un peu trop fort…”

Arnaud, quand nous sommes sur la ligne d’arrivée sur une course qui vous convient, on se demande toujours quel geste vous allez faire en cas de victoire. Là, on peut dire que vous nous avez surpris !

(Il rigole). “J’ai quand eu peur ! Heureusement que j’ai lancé le vélo, même sur une jambe. Il le fallait ! Sinon, je perdais. Si je n’avais pas gagné à cause de cet incident, je l’aurais vraiment eu mauvaise ! J’aurais préféré ne pas avoir cet incident… Cela m’a fait une belle frayeur. Mais la victoire est là. C’est tout ce qui compte.”

guillement La victoire la plus originale du monde !

C’est la victoire la plus originale de votre jeune carrière ?

”Oui, clairement ! Et c’est peut-être même la victoire la plus originale du monde ! Il y avait quand même la victoire d’Iljo Keisse au Tour de Turquie quand il chute au dernier kilomètre…”

Que s’est-il passé ?

”J’ai cassé la cale de la pédale droite en plein sprint. J’ai peut-être poussé un peu trop fort… La chaîne s’est aussi barrée dans la foulée… J’ai dû reclipser et j’ai déclipsé à nouveau. J’étais un peu en panique… Mais je peux en rire maintenant. J’avais gagné avant, heureusement, grâce à mon effort. Mais j’ai aussi eu de la chance. Si cet incident était arrivé à 100 mètres de l’arrivée au lieu de 50 mètres, j’aurais été battu… Mais tout est bien qui finit bien, dans une arrivée toujours mouvementée pour moi après ma chute, dans le dernier virage, l’an passé. J’espère que ce sera plus calme l’an prochain ! Au final, je suis très heureux de cette victoire, ici, à Marche-en-Famenne. Pas dans mon village, mais dans ma région.”

Hormis cet incident, le final était un peu tendu, avec une course très offensive qui allait dans tous les sens…

”J’avais remarqué que le vent était de face à l’arrivée. Comme je n’avais plus de coéquipier avec moi, mon but était de revenir de derrière. J’ai eu un peu de la chance. Les Israël m’ont remonté parfaitement, ils m’ont livré un… super lead-out… J’ai pu relancer avec beaucoup de vitesse au moment de lancer mon sprint. Encore heureux, car sans ça, avec mon ennui mécanique, je n’aurais pas gagné. Mais cela fait une nouvelle victoire pour l’équipe, qui a bien roulé à nouveau. On montre que même en tant qu’équipe de division 2, on sait prendre la course en main. J’ai perdu mes coéquipiers un peu tôt, mais il le fallait dans ce final mouvementé. Pour bien aborder la dernière montée de Marloie, j’ai usé mon Cédric (NdlR : Beullens) avant qu’il ne soit victime de crampes : il a oublié de boire, c’est c… (NdlR : il rigole). Mais j’ai su m’en tirer au sprint. Et battre Kaden Groves facilement. Sans l’incident, je gagne avec dix mètres sur une arrivée parfaite pour moi !”

Et maintenant, vous serez à Binche mardi. Après votre succès au Franco-Belge jeudi et celui de ce dimanche, gagner les trois Wallonnes d’affilée, ce serait pas mal….

”Oui ! Je n’ai pas encore fait de triplé cette année, juste un doublé. Pourquoi pas mardi ? Binche, c’est une belle épreuve pour moi aussi. C’est une course de positionnement. Il faut être bien placé au pied de la bosse en pavés. Et ne pas dérailler comme l’an passé…”