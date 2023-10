”Il n’y a pas de stress dans notre équipe” : Wout van Aert réagit aux rumeurs de fusion entre Jumbo-Visma et Soudal Quick-Step

Au grand désarroi de l’ancien champion de Belgique qui préférait ne pas trop évoquer cette affaire qui ne le perturbe absolument pas dans sa fin de saison.

”Difficile de se concentrer sur la course avec toutes les rumeurs autour de l’équipe ? Au final, cela va encore. Nous sommes encore concentrés sur la saison 2023”, a expliqué van Aert au micro de VTM, “Tout le monde est assez professionnel pour se préparer comme il faut aux dernières courses. Dans notre groupe, il ne règne aucun stress.”

Des propos bien différents dans la bouche de Julian Alaphilippe au micro d’Eurosport ce lundi matin : “On ne sait pas grand-chose, c’est un peu compliqué dans la tête de tout le monde. On espère que la situation va se débloquer et qu’on aura des nouvelles. C’est un peu chiant. C’est triste, surtout.”

Les interviews de Wout van Aert et de Julian Alaphilippe ce lundi matin semblent donc confirmer que s’il y a “fusion” entre les deux équipes, ce sont surtout les coureurs et autres membres du personnel qui risquent d’en payer le prix.

Selon les informations de nos confrères du Soir, le personnel de l’équipe devrait recevoir sa lettre de licenciement dans le courant de la journée.