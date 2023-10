Les équipes Jumbo-Visma et Soudal Quick-Step avaient accéléré dans la dernière ascension du Piccolo Stelvio à un peu plus de 30 kilomètres de l’arrivée. Une dizaine de coureurs se sont détachés dont Wout van Aert et ses équipiers Benoot et Tratnik, ainsi que Julian Alaphilippe et ses équipiers Bagioli et Masnada. Marc Hirschi, Stefano Oldano, Cristian Scaroni et Vincenzo Albanese étaient également présents à l’avant.

Après un long mano a mano avec le peloton, ce groupe de tête a finalement pu se jouer la victoire à Legnano où van Aert s’est montré le plus rapide.

Il s’agit de la 5e victoire du Belge cette année après le GP E3, le championnat de Belgique de CLM ainsi que le Tour de Grande-Bretagne (et une étape).