”BORA-hansgrohe a obtenu la signature de Primoz Roglic à partir de la saison prochaine”, a expliqué le communiqué. “Vainqueur de Grands Tours et de Monuments, c’est l’un des meilleurs coureurs du monde qui s’est engagé auprès de l’équipe WorldTour allemande.”

Cette signature intervient dans le contexte particulier d’une possible fusion entre les équipes Jumbo-Visma et Soudal Quick-Step. Roglic avait annoncé qu’il ne courrait plus pour Jumbo-Visma samedi dernier, avant le départ du Tour d’Émilie.

Du coup, il avait l’embarras du choix : Lidl-Trek, Movistar, Ineos, Jayco-Alula, Bahrain-Victorious et Israel-Premier Tech s’étaient manifestées. Mais le Slovène a finalement choisi l’équipe allemande avec un objectif en tête : remporter le Tour de France.

Le cycliste a également expliqué son choix dans le communiqué. “J’ai hâte, bien qu’un changement d’équipe soit quelque chose de nouveau pour moi. Le facteur décisif a été que l’équipe était très motivée à l’idée de travailler avec moi, et que nous partagions les mêmes idées.” Pour son futur directeur d’équipe, Ralph Denk, cette arrivée est l’aboutissement d’un travail long de quelques années. “Il y a huit ans, Primoz a failli nous rejoindre en tant que néo-professionnel. Maintenant, il nous arrive en tant que professionnel, avec une longue liste de victoires comme peu en ont accumulé avant lui.”

Avec plus de 80 victoires, dont un mémorable Liège-Bastogne-Liège 2020 et un historique triplé à la Vuelta (2019-2021), il aura marqué l’histoire de l’équipe néerlandaise. Et il sortait d’une saison pleine avec 15 victoires au total dont une étape et le classement général du Tour d’Italie, deux étapes sur La Vuelta et dernièrement, le Tour d’Émilie. Mais la Vuelta, où l’équipe a choisi de privilégier Sepp Kuss, lui a permis de tirer ses conclusions : il n’est plus le leader incontesté de l’équipe. D’autant plus que Vingegaard aura toujours la préférence pour le Tour de France, l’objectif de sa vie.