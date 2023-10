Plus de pratiquants et de courses : le cyclo-cross grandit en Wallonie

Si le cyclo-cross est une véritable religion, en Flandre, en hiver, il vit de plus en plus en Wallonie. Avec la manche de la Coupe du Monde de Namur, rapidement devenue une référence. Mais aussi avec de plus en plus de pratiquants. Et des jeunes qui commencent à y faire des résultats, comme Antoine Jamin (5e de l’Euro Juniors l’an passé) ou Clément Horny (vainqueur d’une épreuve UCI de catégorie 2 chez les élites). Précieux outil de promotion de la discipline lancé en 2008, le Challenge Henri Bensberg sera encore fidèle au rendez-vous cette année, comme d’autres challenges (dont le fun-cross namurois). “Notre mission reste de faire découvrir ou redécouvrir le cyclo-cross”, indique la cheville ouvrière du Challenge Henri Bensberg, Christian Gilon. “Depuis notre année de lancement, tout est en augmentation : de nos cinq manches en 2008 avec un total de 403 participants, nous sommes désormais à onze épreuves pour cette édition 2023 alors qu’il y avait, en tout, plus de 2000 inscrits l’an passé.”

Pour promouvoir encore plus le cyclo-cross dans la partie francophone du pays, il va y avoir également une Coupe de Wallonie, sur une idée de Gérard Bulens. Avec une épreuve par province, dont une à Bruxelles.

Les dates du Challenge Bensberg 2023

15 octobre : Libramont (manche de la Coupe de Wallonie)

22 octobre : Orp-le-Grand.

29 octobre Malmedy (Championnat FCWB de la section Liège et manche de la Coupe de Wallonie).

1er novembre : Theux (La Reid).

4 et 5 novembre : Flémalle.

12 novembre : Banneux.

19 novembre : Soumagne (Wégimont).

3 décembre : Hélécine.

10 décembre : Soiron.

16 décembre : Hannut.

23 décembre : Waremme.