Remco Evenepoel battu par Tarling sur le Chrono des nations : “Il était tout simplement plus rapide…”

En retard de dix secondes sur le coureur de chez Ineos lors du passage au premier intermédiaire, le Brabançon n’a réussi à inverser la tendance que dans le dernier tiers du parcours qu’il avait abordé avec un déficit de 17 secondes. “J’ai débuté ce chrono assez rapidement mais Tarling a été encore plus vite, reconnaissait humblement le prodige de Schepdaal au micro de VTM. C’est sur cette première partie que le Gallois a réussi à creuser un écart qu’il a ensuite été en mesure de conserver. Mon adversaire a tout simplement été plus rapide que moi et il n’y a pas vraiment d’excuse ou de regret à nourrir dans un tel contexte. J’ai essayé de terminer au caractère, en donnant tout ce qu’il me restait, mais cela n’a pas suffi.”

guillement En prenant un trou dans la route, du sang est sorti d'une blessure.

Victime d’une chute le week-end dernier lors du Tour de Lombardie, le coureur de chez Soudal Quick-Step ne souhaitait aucunement écorner le mérite de Tarling.

”C’est vrai que ce n’était pas le plus facile avec les séquelles de mes blessures. Dans les premiers kilomètres, j’ai pris un trou dans la chaussée et du sang est alors sorti de l’une de ces plaies mais ce n’est pas cela qui a fait la différence. Le vent était ainsi un facteur plus impactant car les rafales soufflaient parfois de côté et il ne m’était pas toujours simple de conserver une trajectoire bien rectiligne, j’étais un peu balancé de gauche à droite. Dans un tel contexte, un gars de 80 kg (NdlR : Tarling en fait 78 kg pour 1m94 contre 61 kg pour Evenepoel) est sans doute moins secoué que moi (rires)… Je suis plutôt satisfait de ma dernière prestation de la saison et je ne pouvais tout simplement pas aller plus vite. Je suis contente de refermer ma saison sur une dernière prestation de qualité. Deuxième, cela reste un résultat honorable dans une saison dont je peux me montrer heureux. Car à côté de mes 13 victoires j’aurai aussi accroché de nombreux autres podiums (13). Place maintenant à une coupure lors de laquelle je ne vais pas toucher à mon vélo pendant plusieurs semaines !”