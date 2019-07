Les 173 coureurs du peloton du Tour de France se sont élancés samedi à 12h10 de Mâcon pour le départ fictif (départ réel à 12h25) de la 8e étape du Tour de France, qui arrivera à Saint-Etienne vers 17h25 après un parcours accidenté de 200 km.



L'Américain Tejay van Garderen (Education First) n'a pas pris le départ. Il s'est fracturé la main gauche dans une chute lors de la 7e étape, vendredi entre Belfort et Chalon-sur-Saône. Il s'agit du 3e abandon du Tour 2019.

Sept côtes (cinq cols de 2e catégories et deux de 3e) figurent sur le tracé de la 8e étape. Les croix installées sur les différents sommets (Montmain, Thel, Paquet, Part) dans les Monts du Beaujolais puis du Lyonnais jalonnent les 200 kilomètres de ce parcours exigeant. Un point bonus (8, 5 et 2 sec aux trois premiers) est placé en haut de la dernière côte, la Côte de la Jaillère (3e cat. 1,9 km à 7,9 %), à 12,5 kilomètres de l'arrivée.

L'Italien Giulio Ciccone (TRek-Segafredo), maillot jaune depuis sa 2e place à la Planche des Belles filles derrière Dylan Teuns jeudi, est en tête du général avec 6 secondes d'avance sur le Français Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep).





Seulement quatre hommes à l'avant



Alors que tout le monde prédisait une étape pour baroudeurs, seulement quatre hommes sont parvenus à prendre la bonne échappée du jour: Ben King (Dimension Data), Thomas De Gendt (Lotto Soudal), Alessandro De Marchi (CC) et Niki Terpstra (Total Direct Energie). Les équipiers de Sagan et Matthews ont rapidement décidé de contrôler l'écart pour donner une chance à leur leader respectif de s'imposer à Saint-Etienne. On pourrait donc assister à un final semblable à celui de Colmar, à moins bien sûr qu'un coureur comme Julian Alaphilippe parvienne à distancer tout le monde dans la dernière bosse.





