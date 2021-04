Liège-Bastogne-Liège, la plus ancienne grande classique du calendrier cloture le printemps des classiques ce dimanche. Sur un parcours légèrement modifié par rapport à ce qui avait été proposé aux coureurs en octobre, avec notamment l'ajout de la Côte de Desnié, on retrouvera malgré tout les traditionnelles Côte de la Redoute et Côte de la Roche aux Faucons pour permettre aux favoris de faire la différence dans le final.

Les favoris à la succession de Primoz Roglic sont nombreux. Le Slovène lui-même a montré qu'il était en forme sur la Flèche wallonne mercredi et sera encore présent dans le final à Liège. Tout comme son compatriote Tadej Pogacar, troisième l'an dernier et qui aura une belle carte à jouer avec son équipier Marc Hirschi. Les deux hommes reprennent la compétition après leur absence sur la Flèche en raison d'un cas de covid dans l'équipe UAE.

Mais il ne faut pas oublier Julian Alaphilippe. Trop court sur les Flandriennes et sur l'Amstel dimanche dernier, le champion du monde a remis les pendules à l'heure sur la Flèche et sera une nouvelle fois l'homme à battre à Liège où il ne devrait pas refaire la même erreur que l'an dernier en levant les bras trop tôt.

Le dernier grand nom qui ressort est sans doute Alejandro Valverde. L'Espagnol fête ses... 41 ans aujourd'hui mais a démontré mercredi à Huy qu'il faudra encore compter avec lui sur la Doyenne. S'il l'emporte sur le Quai des Ardennes, l'ancien champion du monde reviendrait à hauteur d'Eddy Merckx au classement des victoires avec 5 succès.

