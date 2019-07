Plusieurs nationales et routes secondaires seront fermées. Soyez prévoyants

Ce samedi sera marqué par le grand départ de la 106e édition du Tour de France à Bruxelles. La première étape permettra de relier Bruxelles à... Bruxelles en passant par Charleroi et le Brabant wallon. Et s'accompagnera donc de nombreuses fermetures de routes nationales et secondaires. Pour les automobilistes concernés, l'événement festif risque de se muer en véritable calvaire.

Voici ce qu'il faut savoir si vous comptez-vous mettre en route ce samedi.

Pour se déplacer à Bruxelles :

© bauweraerts



* Il est possible de laisser son véhicule à un parking de délestage à Vilvorde et de rejoindre le centre-ville via le Waterbus qui relie Vilvorde à Sainctelette via le canal.

* Les parkings des stations de métro De Brouckère et Bourse offrent des places pour un millier de vélos. Un parking supplémentaire a aussi été installé à la place De Brouckère. Pour éviter les embouteillages en voiture, mieux vaut donc laisser son véhicule sur un parking de délestage ou chez soi et puis de poursuivre sa route en vélo afin de rejoindre des stations de métros.

© reporters



* Durant tout le week-end, la Stib offre la gratuité des transports. Le métro sera même renforcé, de même que plusieurs lignes de tram qui jalonnent l'itinéraire du Tour. Attention toutefois : certaines lignes de bus seront déviées (29, 38, 47, 47, 53, 63, 63, 65, 66, 71, 86 et 88) et deux lignes de tram seront interrompues (92-93). De telles déviations sont également possibles chez De Lijn.

* Le long de l’itinéraire de la course, et dans les rues adjacentes, les fournisseurs de mobilité partagée (vélos partagés, trottinettes partagées...) ne pourront pas disposer leurs véhicules et le stationnement de trottinettes sera interdit. Il est possible que l'offre soit temporairement ajustée aux circonstances. Plusieurs fournisseurs offrent toutefois des promotions pendant le week-end du Tour : chez Felyx vous pouvez rouler gratuitement pendant deux semaines après votre inscription, chez Poppy pendant 30 minutes et chez Dott vous obtenez la moitié du prix sur les trois premiers tours. De plus, les deux premiers trajets sont gratuits chez Blue Bike avec le code promo #Tourensemble, chez Circ vous pouvez déverrouiller gratuitement et conduire pendant 15 minutes gratuitement avec le code promo Tour19 et chez Jump vous pouvez déverrouiller avec le code promo Tour2019 et conduire pendant 10 minutes gratuitement pour tout nouvel utilisateur. Pour les vélos de Villo! Vous ne payerez que vos trajets, même sans abonnement.

Pour se rendre à Bruxelles :

© belga



* A l’occasion du Tour, la SNCB a mis à disposition des trains supplémentaires au départ de différentes villes du pays. La SNCB propose un billet week-end avec lequel le navetteur peut faire des allers-retours à moitié prix. Vous bénéficierez également d'une réduction dans les parkings des gares.

* Si vous vous rendez à Bruxelles pour voir les coureurs, mieux vaut laisser votre véhicule dans l'un des sept parkings de dissuasion mis gratuitement à la disposition des automobilistes, puis de prendre le tram, le métro ou le bus. Voire de poursuivre sa route en vélo.

* Si vous devez aller à Bruxelles pour autre chose que le Tour, mieux vaut également laisser son véhicule dans un parking de délestage. Si ce n'est pas possible, mieux vaut étudier le parcours du Tour et les routes qui seront fermées en permanence jusque lundi et celles fermées quelques heures pour le passage du tour.

* La sortie 14 du Ring sera fermée samedi matin. Idem pour le tunnel Reyers (E40) dans l'après-midi de samedi.

Pour se déplacer en Wallonie :

* La N5 sera fermée, samedi, entre Frasnes-lez-Gosselies et Waterloo

* Les échangeurs 26 de l'A8, 20 de l'A7, 25 du Ring, et 22 de l'A54 seront fermés samedi pour le passage du Tour. Des déviations seront à chaque fois mises en place. Par ailleurs, l'échangeur entre la N5 et la N25, à Genappe, sera fermée dans les deux sens, les automobilistes étant déviés via Nivelles et l'E19. Les échangeurs seront rouverts après le passage des coureurs et de la voiture-balai.

* Les routes empruntées par les coureurs seront fermées progressivement puis rouvertes après leur passage. Le tracé du parcours est disponible ICI.

* Lundi, la N40 sera fermée à Erquelinnes depuis le rond-point formé au carrefour avec la N559 jusqu'à celui formé avec la N563. Des déviations auront lieu via la N53 et le R3.





Découvrez ci-dessous la carte interactive des étapes de samedi et dimanche: