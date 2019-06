La nouvelle ne sera officialisée que ce mercredi matin par le biais d’un communiqué de l’équipe Deceuninck-Quick Step annonçant la sélection de ses huit coureurs pour le Tour de France mais elle peut être considérée comme acquise : Philippe Gilbert ne sera pas au départ de la Grande Boucle le 6 juillet à Bruxelles et endossera le statut de premier réserviste.

Présent en Belgique en ce milieu de semaine, puisqu’il sera au départ de Halle-Ingooigem ce mercredi, le Liégois est légitimement très déçu d’un choix qui le prive d’une dixième participation à la plus grande course du monde l’année où celle-ci s’élançait de son pays et rendait hommage à un champion à qui il voue un immense respect : Eddy Merckx.

(...)