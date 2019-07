Les chiffres ne mentent pas, Caleb Ewan, vainqueur à Nîmes de sa seconde étape, après un premier succès conquis à Toulouse, une semaine plus tôt, est le meilleur sprinter de ce Tour, le plus régulier, le seul à avoir terminé les six emballages massifs parmi les trois premiers.

Pourtant, ce mardi, l’affaire semblait mal engagée pour l’Australien.

(...)