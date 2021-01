Le duel tant attendu a bien eu lieu, et il a tenu toutes ses promesses. Après un départ canon de Wout Van Aert, Mathieu Van Der Poel a chuté en tentant de revenir sur le coureur de la Jumbo-Visma. A plus de 10 secondes de son rival Belge, le Néerlandais a dû changer de vélo. C’est ensuite Van Aert qui a crevé, une crevaison qui a couté cher au Belge : il s’est retrouvé à plus de 10 secondes de MVDP après un changement de vélo. Un écart que Van Aert n’arrivera jamais à combler malgré ses efforts. C’est la 4e fois que Mathieu Van Der Poel est sacré champion du monde de cyclo-cross. Van Aert termine deuxième, tandis que Toon Aerts s’empare de la médaille de bronze.

Revivez le direct:

16H15: Médaille d'argent pour Wout Van Aert, sa troisième. Médaille de bronze pour Toon Aerts.

16H15: Superbe course, superbe victoire pour Mathieu Van Der Poel !



16H10: Toon Aerts possède 7 secondes d'avance sur Pidcock, on se dirige donc vers 2 médailles pour la Belgique.

16H07: Dernier tour, 29 secondes d'avance pour le Néerlandais !



16H06: Toon Aerts semble bien parti pour s'emparer de la médaille de bronze.

16H03: Changement de vélo pour Van Aer qui est maintenant à presque 30 secondes de Van Der Poel.

15H59: 22 secondes d'avance pour MVDP à moins de 2 tours de l'arrivée.



15H56: Le petit-fils de Raymond Poulidor a maintenant plus de 20 secondes d'avance sur son rival.



15H54: Pour la médaille de bronze, on se dirige vers un duel entre Tom Pidcock et Toon Aerts.

15H53: Encore 3 tours,d'avance pour MVDP sur Wout Van Aert.

15H50: Van Der Poel est impressionnant, techniquement le Néerlandais est impeccable pour le moment.

15H49: On sent que Van Aert est marqué, il a dépensé beaucoup d’énergie lors de sa crevaison.

15H47: Pour la première fois depuis le début, Van Aert ne peut pas rester sur son vélo dans le sable, Van Der Poel creuse l'écart !



15H43:de retard pour Van Aert, le duel est impressionnant ! Toon Aerts est désormais troisième, à 43 secondes de MVDP.

15H39: Van Aert a changé de vélo, il a désormais 10 secondes de retard sur Van Der Poel. Derrière les 2 hommes, Tom Pidcock revient bien.



15H37: Accélération de Mathieu Van Der Poel ! Wout Van Aert ne peut pas suivre, il semble avoirà l'avant !

15H36: La jonction va se faire ! Le Néerlandais a fait un gros effort pour revenir sur Van Aert.



15H33: Van Der Poel change de vélo, il était revenu à 9 secondes de Wout Van Aert.

15H30: 13 secondes de retard pour Van Der Poel sur Van Aert à la fin du deuxième tour.



15H27: Chute de Van Der Poel ! Mathieu a pris des risques pour revenir sur Van Aert, qui avait accéléré dans le sable, et le Néerlandais est tombé.



15H25: C'est cette fois Van Aert, dans le sable, qui accélère ! Il arrive à poursuivre à vélo alors que Van Der Poel doit continuer à pied.



15H23: Dans le sable, les roues dans l'eau, Van Der Poel prend le relais de Van Aert.



15H21: Derrière les 2 hommes, on retrouve un quatuor Belge composé de Sweeck, Aerts, Vanthourenhout et Hermans, pointé à 15 secondes.



15H18: Après 3 minutes de course, les 2 favoris sont déjà en tête. Ils possèdent 10 secondes d'avance sur un quatuor.



15H15: C'est Mathieu Van Der Poel qui a pris le meilleur départ devant, vous l'avez deviné, Van Aert.

15H13: Plus que quelques minutes avant le départ. Un départ qui sera très important, comme on l'a vu chez les femmes.



15H08: A moins de 10 minutes du début de la course, les coureurs arrivent sur la ligne de départ.