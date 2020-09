On le sait, chaque équipe fonctionne avec une "bulle" de 30 personnes durant le Tour: 8 coureurs et 22 membres de l'encadrement. Deux tests positifs au coronavirus parmi ces trente personnes suffisent à renvoyer une équipe entière à la maison, ce qui a sans doute poussé Primoz Roglic à s'emparer du maillot jaune dès dimanche soir, par crainte d'un arrêt prématuré de la course suite à un trop grand nombre d'équipes exclues du Tour.Les résultats de ces tests Covid sont attendus entre 10h et midi, ce mardi. L'UCI et ASO devraient communiquer sur les résultats quand ils seront tous connus. Le peloton pourra alors s'élancer pour la 10e étape, entre l'Île d'Oléron et l'ïle de Ré, vers 13h45.Selon le Dauphiné, de nouveaux tests ont été effectués ce matin, ce qui est sans doute le signe qu'une contre-expertise a été nécessaire pour certains coureurs/membres du staff. Les résultats arriveront rapidement grâce au laboratoire mobile présent sur le Tour de France.En attendant ces contre-expertises, il semble que Cofidis et AG2R La Mondiale soient passés entre les gouttes, si l'on en croît Twitter... Romain Bardet et Guillaume Martin restent donc dans la course. Parmi les équipes qui ont également communiqué comme si de rien n'était, on retrouve Ineos-Grenadiers, Jumbo-Visma, Groupama-FDJ, Arkea-Samsic, Movistar, UAE-TeamEmirates, Astana et Total Direct Energie.Mais il est sans doute un peu tôt pour se réjouir pour ces équipes et pour s'inquiéter pour les autres...De leur côté, nos confrères du Laatste Nieuws assurent que. Une information confirmée par le média néerlandais NOS, images à l'appui: