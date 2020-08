Fin de course difficile pour Tim Declercq et les autres coureurs en queue de peloton. Si les premiers finissaient "tranquillement" la course en tête à l'image d'un Roglic (Jumbo-Visma), le gagnant, ou Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), le second, les autres n'ont pas eu la même chance.

La fin du peloton a en effet du terminer la course dans des conditions difficiles. Tim Declercq pourra en témoigner. A l'issue de la course, il a posté sur Instagram l'état de son dos qui est couvert de blessures dues à la météo. Une image impressionnante qu'il joint à la légende suivante: "Comme si le Dauphiné n'était pas assez douloureux pour les jambes !"

© INSTAGRAM



Espérons pour le Belge qu'il soit rétabli demain pour la troisième étape de la course.