1. Bruxelles

Le départ fictif est prévu place des Palais. Du Mont des Arts et de la rue Montagne de La Cour, vous aurez une vue imprenable sur le peloton. (Caravane: 10h/Départ: Midi)

2. Molenbeek

Le large boulevard Mettewie offre suffisamment de place pour les familles. Ça partira vite avec des échappées immédiates. (Caravane: 10h25/Départ réel: 12h25)

3. Anderlecht

Vue imprenable sur le peloton et la caravane : la passerelle du Peterbos ! (Caravane: 10h30/Passage approximatif: 12h30)

4. Anderlecht

Le Westland Shopping Center installe une plateforme à 50 mètres de haut. Samedi et dimanche. Et en plus, c’est gratuit ! (Caravane: 11h25/Passage approximatif: 12h32)

5. Grammont

La mythique montée du mur de Grammont. Idéal pour voir les cyclistes en plein effort. Arrivez très tôt car l’endroit est très prisé ! (Caravane: 11h30/Passage approximatif: 13h27)

6. Enghien

Deux endroits à ne pas louper : le Rempart Saint-Christophe et le Pavé de Soignies. (Caravane: 11h57/Départ approximatif: 13h53)

7. Braine-Le-Comte

Les coureurs passeront par le Plan incliné de Ronquières. De quoi mêler le ludique et le sportif si vous y allez en famille. Nombreuses animations prévues au pied de l’ascenseur. (Caravane:12h27/Passage approximatif: 14h11)

8. Charleroi

Les deux meilleurs spots ? Tout en haut de l’avenue Vandervelde et rue du Spinois. (Caravane: 13h14/Passage approximatif: 15h06)

9. Villers-la-Ville

Un peu de pavés à hauteur de Thiméon pour les coureurs puis un passage devant l’ancienne abbaye de Villers-la-Ville. (Caravane: 13h21-13h42/Passage approximatif: 15h13-15h33)

10. Waterloo

Une magnifique vue d’en haut si vous grimpez sur la butte du Lion. À son pied : animations, écran géant, etc., pour les familles. Dès 10 h du matin. (Caravane: 14h12/Passage approximatif: 16h02)

11. Wolume-St-Pierre

L’avenue de Tervuren offre une vue splendide et secure pour voir le peloton filer à toute allure ! Si vous arrivez tôt, la passerelle à hauteur du musée du tram constitue le must. (Caravane: 14h46/Passage approximatif: 16h34)

12. Laeken

The place to be par excellence. L'arrivée des coureurs à hauteur du château de Laeken. Arrivez tôt car une grande foule y est attendue. (Caravane: 15h15/Arrivée approximative: +-17h)

