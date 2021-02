La saison dernière, la participation de Christopher Froome au Tour des Émirats arabes unis était apparue comme un mirage. Plus de 250 jours après la terrible chute qui l’avait envoyé au tapis lors de la reconnaissance du chrono du Critérium du Dauphiné 2019 à Roanne (fracture du fémur droit, hanche touchée, coude fracturé, sternum et vertèbres fêlés…), le Britannique avait alors réépinglé un tout premier dossard aux allures de trophée puisque beaucoup avaient donné au fracas de cet accident l’écho d’un clap de fin pour la carrière d’un coureur qui avait fêté ses 34 ans un mois plus tôt. (...)