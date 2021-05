Le champion du monde Filippo Ganna a remporté le contre-la-montre d'ouverture du Tour d'Italie dans les rues de Turin. L'Italien a parcouru les 8,1 kilomètres en 8'47", reléguant le second de l'étape, son compatriote Edoardo Affini, à 10 secondes. Le jeune Tobias Foss complète le podium

Ganna en profite également pour endosser le premier maillot rose de leader de ce Tour d'Italie 2021.

Pour son retour à la compétition, Remco Evenepoel a réalisé un très bon contre-la-montre terminant à la 7e place, à 19 secondes du vainqueur de l'étape et seulement deux secondes derrière son équipier João Almeida, meilleur temps parmi les favoris à la victoire finale.

Parmi les autres favoris, le Russe Aleksandr Vlasov réalise lui aussi une belle opération, 17 secondes derrière le Portugais. Ensuite, les autres favoris sont arrivés dans les mêmes temps : Pavel Sivakov (9'21"), Hugh Carthy (9'25"), Simon Yates (9'25"), Egan Bernal (9'26") ou encore Vincenzo Nibali (9'28") concèdent entre 17 et 25 secondes sur Almeida et Evenepoel. Le plus décevant parmi les favoris est Mikel Landa qui termine en 9'36" et concèdent donc 32 secondes au Portugais du Wolfpack et 30 secondes sur Evenepoel.