2

Bettiol s'adjuge un Tour des Flandres excitant, pas de Belge sur le podium

L'Italien Alberto Bettiol a surpris les favoris et remporté la 103e édition du Tour des Flandres (WorldTour), dimanche. Au terme de 270,1 km entre Anvers et Audenarde, le coureur de la formation Education First, s'est imposé en solitaire. Le Danois Kasper Asgreen (Deceuninck - Quick-Step) a pris la deuxième place, devant le Norvégien Alexander Kristoff (UAE Team Emirates).