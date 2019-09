Philippe Gilbert a remporté la 12e étape du Tour d'Espagne entre le Circuit de Navarre et Bilbao. Le Wallon s'est imposé en solitaire devant les Espagnols Alex Aranburu et Fernando Barcelo au terme d'une longue échappée. Il s'agit de la sixième victoire de Gilbert sur le Tour d'Espagne. (plus d'infos à venir)