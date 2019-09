Le jury des commissaires des championnats du monde cyclistes a décidé de raccourcir la boucle de 180 kilomètres reliant Leeds à Harrogate en raison des fortes pluies de la nuit et de chaussées partiellement inondées par endroit.

Un changement important puisqu’il implique que les côtes de Cray (4km à 4,3 % avec passage à 9,1%) et Buttertubs (5km à 5,2% avec passage à 11,6%) ne seront pas gravies et que le kilométrage total est passé de 280 à 261km.





Suivez les Championnats du monde en direct commenté





Une course de mouvements dès les premiers kilomètres

Avant notre direct commenté de la course, voici les principaux faits du début de course:

- 14h05: l'échappée a été reprise et le Danemark accélère dans les difficultés du premier tour de circuit. Evenepoel parvient à ramener Gilbert au prix d'un bel effort.

- 13h55: à l'entrée sur le circuit local, catastrophe pour la Belgique: Gilbert chute juste avant le premier passage sur la ligne et souffre du genou. Evenepoel l'attend pendant de longues secondes, l'encourageant à redémarrer alors que le leader belge semblait dire à son compagnon de chambre de ne pas l'attendre. Les deux hommes repartent finalement roue dans roue, le cadet aidant son leader à réintégrer le peloton. Mais Gilbert grimace...



- 12h30: Après une accélération de deux coureurs autrichiens dans la descente de la Cray Hill, l'écart était descendu à 1'30". Mais le peloton a ensuite temporisé et l'écart est remonté à 3'30" à 180 kilomètres de l'arrivée.





- 11h50: les Australiens, les Français et les Néerlandais maintiennent l'écart autour de 3 minutes à 200 kilomètres de l'arrivée.



- 11h10: l'échappée matinale s'est formée après une trentaine de kilomètres de bagarre. Quintana, Roglic, Carapaz, Koch, Polanc, Cort, Bodnar, Dillier, Vakoc, Houle, Howes. 10 nations sont représentées sur les 11 échappées. Les Néerlandais, les Belges et les Français devront sans doute assumer le poids de la poursuite au sein du peloton, avec l'Australie qui fut la première à se mettre à travailler.



- 10h30: il ne fallait pas 10 kilomètres de course avant de voir Dan Martin, puis Primoz Roglic et Nairo Quintana attaquer. Ils seront repris mais les nombreuses attaques ont déjà cassé le peloton en deux, alors que Philippe Gilbert devait s'arrêter pour une crevaison et fournir un premier effort pour réintégrer le peloton.





Van Avermaet mécontent

Le chef de file des Belges nous confiait ceci au départ, à Leeds: "Les prévisions météo annonçaient ces conditions. Il y avait deux semaines pour prendre une décision et je trouve étrange que l'on décide de cela le matin de la course. Nous ne devons pas perdre notre concentration mais j aurais aimé gravir les deux côtes qui sont supprimées sur la partie en ligne pour rejoindre Harrogate".Comme nous l'expliquions ces derniers jours, la longueur et la difficulté du parcours avait en effet tout pour avantager les Belges...