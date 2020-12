Certes, les vives clameurs des nombreux spectateurs présents chaque année à Namur nous ont manqué, ce dimanche. Mais le spectacle proposé par les stars du cyclocross a augmenté, encore, la renommée de l’épreuve de la Citadelle. En salle de presse, les avis étaient élogieux par rapport au suspense et à l’intensité de la course des Mathieu van der Poel, Wout Van Aert et Tom Pidcock. "Comme souvent à Namur", ont souligné nos collègues néerlandophones.