L'UCI marche dangereusement dans les pas de la FIFA CyclismeCommentaire Nicolas Christiaens

L'exclusion de Michael Schär pour un jet de bidon au Tour des Flandres en a surpris plus d'un. Un commentaire de Nicolas Christiaens.



Il restait un peu plus de cent kilomètres à courir lors du Tour des Flandres lorsque l'équipier suisse de Greg Van Avermaet, Michael Schär, a été prié de quitter la course par un commissaire. La raison ? Un jet de bidon vers le public dans une zone non autorisée.



