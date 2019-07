Après la neutralisation des 30 derniers kilomètres de la 19e étape ce vendredi, cette 20e étape a elle bien failli ne jamais démarrer. Vendredi soir déjà, les organisateurs annonçaient que le parcours était modifié en raison de coulées de boue dans la descente du Cormet de Roseland situé en début d'étape. Cette 19e étape débutera donc bien à Albertville mais se dirigera directement vers la dernière ascension amenant à Val Thorens, lieu d'arrivée. Cette ascension de 33 kilomètres sera l'ultime juge de paix de ce Tour de France au terme d'une étape de seulement 59 kilomètres.





Une étape courte mais qui s'annonce déjà dantesque au vu des conditions météorologiques qui s'abattent depuis le début de la journée sur la station alpine. Des conditions extrêmes qui ont bien failli faire annuler purement et simplement cette étape. Mais en début d'après-midi, les organisateurs ont bel et bien confirmé que le départ serait donné sur le coup de 14h30.





Au niveau sportif, le maillot jaune Egan Bernal semble sûr de on fait au vu de sa démonstration dans le Col d'Iseran. Mais le Colombien devra malgré tout se méfier de ses rivaux qui ne sont pas encore totalement éliminés pour la victoire finale. D'un niveau plus général, c'est la bataille pour le podium qui devrait concentrer le plus d'attentions. Derrière Bernal, la différence entre le deuxième du classement général, Julian Alaphilippe et le cinquième Emanuel Buchmann est de seulement 1'05". Un matelas très fin pour le Français qui semblait avoir quelque peu craquer sur les pentes de l'Iseran.





Suivez la 20e étape du Tour de France dès 14h30