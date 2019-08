Carmina s'est exprimée sur Instagram et dans la presse flamande au sujet de la perte tragique de son petit ami, Bjorg Lambrecht, décédé des suites d'une chute à vélo.

Sur le réseau social, la jeune femme a partagé une photo du couple, accompagnée d'un message poignant:

"Mon âme sœur, mon amour et meilleur ami, aucun mot ne peut expliquer à quel point tu me manques...l'absence, ce vide que j'ai à l'intérieur de moi. Tu vas me manquer pour toujours, comme les étoiles manquent au soleil dans le ciel matinal. Tu étais mon bonheur. Je n'arrive toujours pas à croire que tu nous as laissé ici tout seuls...donne-nous la force d'affronter tout ça. Tu me manqueras et je t'aimerai pour toujours mon amour !"

Elle s'est également livrée au Laatste Nieuws qui relaye ses paroles: "Depuis sa mort, j’ai déjà pensé à plusieurs reprises: 'Bjorg est simplement parti faire un tour à vélo'. Puis je réalise qu'en réalité, il ne reviendra pas". "Normalement, nous devions partir mercredi prochain en Espagne pour son stage. Il comptait nous consacrer du temps. Ça aurait été parfait. A la place, je dois aller au funérarium".