Le Tour de France continue sa chevauchée des Alpes avec deux cols culminant à plus de 2 000 mètres d'altitude au programme ce jeudi. Le Col de la Madeleine (17,1 km à 8,4%) et l'inédit Col de la Loze (21,5 km à 7,8%).

Ce dernier comporte des passages à plus de 20% dans les derniers kilomètres de l'étape. Les favoris pour le classement général auront donc un terrain de jeu à leur convenance pour tenter de creuser des écarts. Mais on pourrait voir deux bagarres : celle entre les deux Slovènes pour le maillot jaune et une deuxième pour le podium final. Reste à voir si le train Jumbo-Visma permettra aux différents favoris.



Mikel Landa aura également des ambitions, lui qui fait rouler ses équipiers depuis les premières pentes du col de la Madeleine pour réduire l'écart sur une échappée composée d'Alaphilippe, Carapaz et Gorka Izagirre.





