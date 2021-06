Pas moins de quatre grosses chutes dans les 15 derniers kilomètres. Deux abandons. Des dizaines de coureurs touchés. Tel est le bilan de la 3e étape du Tour de France. Pour de nombreux coureurs, la responsabilité de ces nombreuses chutes revient à l'organisateur ASO qui aurait mis sur pied un parcours trop dangereux.

C'est pourquoi les coureurs du Tour de France comptent faire grève sur la 4e étape de la Grande Boucle. Ainsi Oliver Naesen aurait confirmé au Laatste Nieuws que les coureurs rouleraient à une allure très faible sur les 50 premiers kilomètres de course ce mardi entre Redon et Fougères. Ensuite le peloton fera un bref arrêt pour marquer le coup avant de reprendre sa route. Les 100 derniers kilomètres seront donc disputés normalement.

Des grèves de coureurs ne sont pas habituelles mais l'année dernière lors du Giro, les coureurs ont refusé de partir en raison de la longueur de la 19e étape, jugée démesurée à ce stade la course et dans des conditons pluvieuses et froides. Finalement les coureurs avaient accompli la moitié de l'étape en voiture avant de parcourir les 124 derniers kilomètres de course.