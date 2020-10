La 106e édition de Liège-Bastogne-Liège se déroule ce dimanche sur un parcours vallonné de 257 kilomètres. Exceptionnellement reportée en octobre à cause de la pandémie de Covid-19, cette Doyenne s’annonce pluvieuse et venteuse. Des conditions climatiques qui vont durcir encore un tracé pourtant pimenté par onze ascensions répertoriées dont les mythiques côtes de la Redoute (à 35 km de l’arrivée) et de la Roche-aux-Faucons (à 14 km de l’arrivée).

L’édition 2020 de Liège-Bastogne-Liège propose un plateau exceptionnel. Parmi les favoris, Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-Step), deuxième en 2015, porte pour la première fois son maillot de champion du monde conquis il y a une semaine à Imola. Le puncheur français doit notamment se méfier de Marc Hirschi (Sunweb), récent lauréat de la Flèche wallonne, de Benoit Cosnefroy (Ag2R La Mondiale), de Michael Woods (EF), de Michal Kwiatkowski (Ineos), de Dan Martin (Israel Start-up Nation), de Primoz Roglic (Jumbo-Visma) et de Tadej Pogacar (UAE Emirates). Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix), vainqueur ce samedi du BinckBank Tour et inscrit de dernière minute, dispute sa première Doyenne.

Les chances belges ont été entamées à 100 kilomètres de l'arrivée, déjà, avec l'abandon de Greg Van Avermaet (CCC) sur chute. Tim Wellens (Lotto-Soudal), Dylan Teuns (Bahrain-McLaren), Jelle Vanendert (Bingoal – Wallonie Bruxelles) et Loïc Vliegen (Circus Wanty Gobert) se battront pour un top 10. L’arrivée est prévue aux alentours de 17h00.





Suivez Liège-Bastogne-Liège en direct commenté dès 15h: