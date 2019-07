Egan Bernal est devenu officiellement le vainqueur du 106e Tour de France en franchissant la ligne d'arrivée sur les Champs-Elysées, dimanche. "C'est incroyable, je ne sais pas quoi dire. J'ai gagné le Tour", s'est réjoui le Colombien.

"Il va me falloir quelques jours pour intégrer cela. J'ai vu ma famille, j'avais juste envie de les prendre dans mes bras. C'est une joie que je ne peux pas décrire. C'est le premier Tour de France de la Colombie: il y en a tellement qui ont essayé, nous avons une telle histoire avec ce sport, nous avons gagné le Giro et la Vuelta mais il ne nous manquait que le Tour. La Colombie le mérite. Et je suis fier d'être le premier à y arriver."

"Merci le Tour de France de m'avoir donné la plus belle victoire de ma vie", a également déclaré Egan Bernal.