Naïro Quintana, l'ancien espoir bientôt déchu ? Cyclisme Julien Parcinski

© AFP

Il devait devenir le premier coureur colombien à gagner le Tour de France. Bien avant l'éclosion prématurée et inattendue d'Egan Bernal l'an dernier, Quintana permettait à son pays de s'intéresser de nouveau au cyclisme vingt ans après Lucho Herrera. En 1984, le cycliste de Fusagasusa avait offert à la Colombie sa première étape dans le Tour de France et pas n'importe laquelle. Le grimpeur s'était octrôyé le luxe de décrocher Bernard Hinault et Laurent Fignon pour s'imposer en solitaire sur les pentes de l'Alpe d'Huez.