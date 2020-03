L'ancien coureur français n'avait que 40 ans ! Il a succombé à une crise cardiaque.

Coup de tonnerre dans le monde du cyclisme. Nicolas Portal, le directeur sportif à succès du Team Ineos (précédemment Team Sky) est décédé subitement d'une crise cardiaque, ce mardi, à son domicile en Andorre. Il était notamment présent dans le rôle de directeur sportif en chef sur les Tours de France remportés par Froome, Thomas et Bernal, remportant au passage 6 succès sur la Grande Boucle.Sa modeste carrière de coureur cycliste avait été très vite éclipsée par ses qualités de meneur d'hommes au sein du Team Sky. S'il a souvent bénéficié du meilleur collectif à sa disposition sur la Grande Boucle, Nicolas Portal a aussi fait preuve d'une maîtrise tactique et d'un sang froid à toutes épreuves durant les différents succès de Chris Froome, Geraint Thomas et Egan Bernal.En 2009, alors qu'il était encore coureur, Portal avait dû arrêter temporairement la compétition en raison d'une arythmie cardiaque.