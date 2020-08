Remco Evenepoel a chuté et est tombé dans le ravin à quelque 50 km de l'arrivée du Tour de Lombardie samedi. Il a été transporté à l'hôpital de Côme, où on a diagnostiqué une fracture du bassin et d'une contusion du poumon droit. Le coureur belge de 20 ans va passer la nuit en observation à Côme avant de rentrer en Belgique dimanche.

"La bonne nouvelle, c'est qu'il est vivant", déclare Patrick Lefevere. "Il s'est cassé un os entre le fémur et le bassin, et il a une contusion au poumon. Il a rassuré ses parents, il va encore rester ici une nuit. Il y a un jet privé qui est déjà prêt en Belgique mais on ne vas prendre de risques parce que son poumon est blessé. On va le laisser ici 24 heures. Un orthopédiste va venir confirmer les radios."

Patrick Lefevere a indiqué que la saison de Remco Evenepoel était terminée. "Je me fous de la suite de sa saison", dit le manager de Deceunick - Quick-Step. "Je suis content qu'il soit vivant, pour le même prix on pouvait aller un peu plus loin. Je peux confirmer que sa saison est finie. Quand on a de telles fracture au bassin, le cyclisme c'est fini pour cette année".