"Je dois avoir eu 18 ans, et Eddy participait à une course pour débutants à Anderlecht", raconte Paul Van Himst (75 ans), quand on lui demande quand il a vu Eddy Merckx pour la première fois. "Un dirigeant d’Anderlecht m’avait emmené à la course. Le cousin d’Eddy, un facteur, lui avait dit que le petit de la famille était incroyable."

Presque 60 ans plus tard, les deux sont les plus grands amis. "On se voit tous les jours", dit Van Himst. "En va boire un verre après mon boulot ou on va manger un bout. Et quand on ne se voit pas, on s’appelle. On parle de tout. Du sport, de nos vies privées, de la santé, même de la politique. On veut changer le monde. Mais on n’y parvient pas (Rires)."

L’amitié entre les deux ne s’est renforcée qu’après leur carrière. "On n’avait pas le temps de se voir souvent pendant nos carrières", indique Van Himst. "On ne s’est rencontrés que de temps en temps. Mes parents vendaient du café au magasin de ses parents à Woluwe. Et on a notamment participé à une émission pour enfants à Namur. Mais il n’y avait pas de contact courant entre nous."

