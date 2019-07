Son équipe ne semblait pas tellement surprise, comme si un mal le rongeait depuis plusieurs heures. Son passage à la voiture médicale n'a rien changé et le coureur a dû abandonner. Retrouvez les images du coureur français, en pleurs, en cliquant ici . Pendant ce temps, la bagarre faisait rage pour prendre l'échappée, dans laquelle Uran et Valverde sont parvenus à se glisser. Ce qui pousse les Deceuninck Quick-Step et les Ineos à contrôler la course.Cette 19e étape sera courte, seulement 126,5 kilomètres et est divisée en deux parties. Du départ de Saint-Jean-de-Maurienne jusqu'au pied du Col de l'Iseran à Bonneval-sur-Arc, soit les 75 premiers kilomètres, les coureurs ne franchiront pas de grosses difficultés. Seulement deux ascensions de 3e catégorie ainsi que le Col de la Madeleine, classé en 2e catégorie. Mais les coureurs ne feront que monter tout au long de cette première partie.