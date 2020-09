La Jumbo-Visma a mis au point ces derniers mois une nouvelle combinaison destinée aux contre-la-montre. Celle-ci est hyper performante et peut donner un avantage de 35 secondes sur un effort d'environ 45 minutes, comme ce samedi.C'est en tout cas ce qu'affirme Erik Breukink, ancien spécialiste de l'effort solitaire, sur Twitter. Souhaitant au passage que cette différence d'efficacité permettra à son compatriote Tom Dumoulin de remporter cette 20e étape au nez et à la barbe de son leader slovène.Car Primoz Roglic, tout comme Tadej Pogacar, devra disputer cette dernière étape avec une combinaison fournie par l'organisation. Celle-ci lui a été faite sur mesure ce vendredi soir.Signalons toutefois que d'autres experts en la matière relativisent l'impact réel de ce changement de combinaison. Mais tout le monde semble d'accord pour dire qu'il existe bel et bien.