Le Belge a produit son effort à 400 mètres de la ligne d'arrivée.

"Je dédie cette victoire à Nikolas Maes"

Revivez la 2e étape du Tour d'Algarve:

Tom Steels annonçait pourtant un Evenepoel sur la défensive

Tim Wellens voulait également se montrer

Maximilian Schachmann a bien tenté de le remonter mais le champion d'Allemagne échoue pour quelques centimètres. Dan Martin, Rui Costa et Tim Wellens complètent le top 5. Tout s'est joué dans les derniers mètres d'une ascension (l'alto de Foia, 7,4 kilomètres à 6% de pente moyenne) qui avait toutefois réduit le peloton à une vingtaine d'hommes, sous l'impulsion des Ineos, des UAE Team Emirates et des Deceuninck-Quick Step.Cette victoire d'Evenepoel devant des Geraint Thomas et Vincenzo Nibali, anciens vainqueurs du Tour, mais aussi devant Kwiatkowski, Costa, Dan Martin ou Miguel Angel Lopez dans une arrivée au sommet est très prometteuse. Mieux, notre compatriote est désormais l'énorme favori pour la victoire finale au classement général (dont il s'empare du leadership dès ce soir) puisque Rohan Dennis, son seul véritable concurrent sur le contre-la-montre final, a totalement craqué dans cette ascension.Evenepoel rafle également les maillots de meilleur jeune et meilleur grimpeur. Ce nouveau succès est déjà son huitième chez les professionnels et il prouve qu'il marche sur les traces d'un autre prodige puisque Tadej Pogacar s'était imposé de la même manière la saison dernière, au sommet de ce même col, avant de remporter le classement général.Juste après la ligne d'arrivée, le Brabançon fondait en larmes. Éreinté par son effort et heureux de sa victoire, il avait pourtant le temps de penser à un concurrent qui vient de vivre un moment très difficile. En effet, il a dédié son succès à Nikolas Maes, coureur de la... Lotto-Soudal.(le coeur de leur 2e fils a cessé de battre juste avant sa venue au monde, la semaine dernière, NdlR).racontait le vainqueur du jour, avant de remercier Joao Almeida, son équipier, pour l'excellent travail. Le tout dans un anglais parfait pour les différents médias présents au Portugal.Au départ de l'étape, ce jeudi matin, Tom Steels (directeur sportif de la Deceuninck-Quick Step) nous confiait ceci:Bien sûr, Remco Evenepoel n'est pas le seul Belge engagé en Algarve. Van Avermaet, Gilbert et Wellens, entre autres, sont également présent. Et le final du jour plaisait notamment à Tim Wellens, qui effectue ses premiers tours de roues de la saison au Portugal. Son top 5 final confirme que le Belge a de bonnes sensations.