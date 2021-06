Après avoir remporté le Tour de Belgique en 2019, Remco Evenepoel a remis le couvert cette année. Il a remporté le classement général de l'épreuve, après avoir gagné le chrono de la deuxième étape. Et cerise sur le gâteau, son équipier Mark Cavendish a réglé ses adversaires au sprint ce dimanche lors de la dernière étape, à Beringen. Il devance sur la ligne Tim Merlier et Pascal Ackermann.

Au classement général, ce sont Yves Lampaert, équipier de Remco Evenepoel, et Gianni Marchand qui se classent derrière le jeune membre du Wolfpack. "Cette victoire était importante, elle montre que nous sommes sur la bonne voie. C'est une sorte de remerciement à tous ceux qui m'ont soutenu", a réagi Remco après sa victoire, lui qui disputait sa deuxième course en Belgique depuis sa reprise (et son abandon) au Giro début mai.