C’était il y a un an et demi. Et cela semble, déjà, une éternité. Pour sa première participation aux Strade Bianche, Julian Alaphilippe s’était imposé, en force, après avoir fait plier le Danois Jakob Fuglsang qui n’allait plus les quitter dans les classiques qui ont suivi, et l’habituel Wout Van Aert, troisième à nouveau au sommet des rues bondées de Sienne.

Un an et demi plus tard, le monde a changé. La course ne sera plus la même, d’ailleurs, ce samedi. Elle sera marquée, comme nos vies, par ce contexte si particulier du coronavirus. Mais si le fonctionnement de la planète n’est plus le même, une chose est restée depuis la reprise tant attendue des courses : les Deceuninck-Quick Step continuent de gagner. Et ils visent à nouveau la victoire, ce samedi, sur les Strade Bianche. Entretien, par vidéoconférence (Covid oblige !), de Julian Alaphilippe, le vainqueur sortant.

