Caleb Ewan (Lotto Soudal) ne prendra pas le départ de la 4e étape du Tour de France. Le sprinter australien a été victime d'une lourde chute au sprint à l'arrivée de la 3e étape lundi à Pontivy. Après être longtemps resté au sol, Ewan, 26 ans, a été transporté à l'hôpital. Une fracture de la clavicule droite lui être diagnostiquée, a annoncé a formation belge sur Twitter.

"Je ne me souviens pas bien de la chute car elle s'est passée très vite", a répondu Ewan dans un communiqué de presse. "Je me souviens que je voulais tourner au début du virage. On a commencé à sprinter vers la gauche. J'ai vu les gars de devant se déplacer vers la droite, alors j'ai dû me retenir. Quand c'est arrivé, je me suis retrouvé à côté de Peter Sagan. Nos roues étaient proches les unes des autres. Et quand Merlier est allé à droite, j'ai touché la roue. J'ai réalisé assez rapidement que mon Tour était terminé. Quand on tombe, on ne ressent généralement pas beaucoup de douleur à cause de l'adrénaline. Mais maintenant, j'ai eu immédiatement beaucoup de douleurs. Quand le personnel médical a poussé sur ma clavicule, j'ai senti un claquement. J'ai su immédiatement que ce n'était pas okay."

"Je me suis cassé un os pour la première fois", poursuit l'Australien. "Ils m'ont dit qu'elle était cassée en quatre endroits. Une opération est nécessaire pour que tout soit remis en place. (...) Il y a encore beaucoup de temps pour laisser guérir cela d'ici la Vuelta, j'espère que cela peut encore être un objectif cette année."

Caleb Ewan a remporté trois étapes dans le Tour en 2019 et deux autres en 2020. Cette année, il a gagné deux étapes du Giro. Il était un des candidats déclarés au maillot vert du classement par points le 18 juillet à Paris.