Après un week-end dantesque en tous points dans les Alpes, les coureurs du Tour de France retrouvent la plaine pour la 10e étape entre Albertville et Valence. L'occasion pour les sprinteurs de se livrer une nouvelle bataille avant l'étape du Mont Ventoux mercredi.

Avec déjà deux succès d'étapes, Mark Cavendish est le grand favori pour la passe de trois à Valence. Avec les abandons de Merlier, Démare et Coquard, les sprinteurs ne sont plus très nombreux sur ce Tour de France et la responsabilité de la poursuite de l'échappée tombera forcément dans les pieds de Deceuninck-Quick Step.

Jasper Philipsen et Wout Van Aert ont une nouvelle belle occasion de remporter une étape sur ce Tour, tout comme le Français Nacer Bouhanni qui compte trois podiums sur les trois sprints massifs disputés.

Mais le vent pourrait également jouer un rôle important dans la finale. Celui-ci est plutôt soutenu ce mardi dans la région de Valence. Reste à savoir s'il sera placé idéalement que pour avoir du mouvement de course.





Le profil de la 10e étape