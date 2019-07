C’est le principal enseignement de la soirée. Le public n’a pas hué les coureurs du Tour de France. Contrairement à l’an passé, à La Roche-sur-Yon, où la foule avait copieusement hué l’arrivée du Team Sky sur le podium de présentation des équipes. Et plus particulièrement celle de Chris Froome, visé par la foudre d’une partie du public. Il n’y a pas eu de cela, ce jeudi, en début de soirée, à l’encontre du Team INEOS, qui n’aligne pas Chris Froome cette année mais qui mise sur le vainqueur sortant, Geraint Thomas, et le grand talent colombien Egan Bernal.

Le tout s’est déroulé dans une ambiance bon enfant, à la… belge ! Les fans de vélo et du Tour de France ont acclamé toutes les équipes. Certaines plus que d’autres. Notamment quand il y avait des Belges. Comme pour les CCC de Greg Van Avermaet.

(...)