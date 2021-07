Le Colombien Rigoberto Uran, troisième, suit à 5:18. Le leader de l'équipe UEA-Team Emirates veut surtout montrer qu'il n'est pas un prodige qui a remporté accidentellement la plus grande course cycliste de l'année lors du Tour 2020. "C'est une de mes grosses motivations", a affirmé le maillot jaune actuel. "Quelques personnes ont déclaré que ma victoire de l'année dernière était seulement basée sur un-contre-la-montre. À tous ceux-là, je veux démontrer comme je suis bon. Je veux montrer au monde tout ce dont je suis capable. Si quelqu'un ne me croit pas, je veux lui prouver le contraire. C'est dans ma nature."

Pogacar compte une confortable avance sur ses concurrents. "Nous avons eu une première semaine très difficile, avec beaucoup de chutes. Cela a coûté beaucoup d'énergie à pas mal de coureurs (en référence à Geraint Thomas et Primoz Roglic, ndlr). Je suis moi-même tombé le premier jour, mais ça a été une toute petite chute. J'avais à peine mal. D'autres s'en sont beaucoup moins bien sortis", a reconnu le jeune Slovène.

"Je suis content de ma forme. Je peux pédaler avec la force que j'espérais. J'ai traversé cette première semaine presque indemne, même si ça ne s'est pas déroulé comme je l'attendais au vu de toutes ces chutes dans les premiers jours", a-t-il rajouté.

"Je me suis très bien senti lors de la huitième étape vers Le Grand-Bornand (remportée par Dylan Teuns, où Pogacar a pris le maillot jaune). Dimanche, j'étais un peu moins bien, c'était plus de la survie, mais ça vaut pour tout le monde dans le peloton", a-t-il confié. "Dans cette huitième étape, nous voulions, en tant qu'équipe, montrer que nous sommes forts et que nous pouvons prendre la course en main. Tout le monde a réalisé une étape fantastique. J'étais très fier de mon équipe, qui est une des plus fortes du Tour. Nous sommes certainement assez forts pour protéger ce maillot jusqu'à Paris. C'est complètement différent par rapport à l'année dernière où nous avions perdu deux hommes assez tôt à cause de chutes."

Pogacar court avec une grande confiance et espère porter le maillot jusqu'à Paris. En principe, l'étape de mardi sera réservée aux sprinteurs, et celle de mercredi proposera une double ascension du Mont Ventoux. "C'est un endroit spécial", a-t-il souligné. "Beaucoup de choses s'y sont déroulées dans l'histoire du Tour, même si je ne connais pas tout. J'ai vraiment hâte de courir cette étape, et je l'ai d'ailleurs reconnue. Je veux faire de bonnes choses au Ventoux."

Évidemment, certaines questions sont revenues brièvement sur ses prestations. Certains mettent en doute de telles performances, à cause de sa grosse domination. Comment peut-il convaincre le public qu'il roule proprement ? "Il y a énormément de contrôles antidopage", a répondu le principal intéressé. "Prenez hier par exemple. J'ai eu trois contrôles sur la même journée. Deux avant le départ de l'étape et un à l'arrivée. Je pense que c'est le moyen de leur montrer qu'ils ont tort."