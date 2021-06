Un contre-la-montre individuel en début de Tour de France, il faut remonter à 2017 et la première étape à Düsseldorf. Mais à l'époque, le chrono ne faisait que 14 kilomètres contre 27,2 cette année entre Changé et Laval.

Les différences pourraient être importantes entre les meilleurs rouleurs et les purs grimpeurs qui devront limiter les dégâts. Parmi les coureurs visant le général, Tadej Pogacar, Richie Porte, Primoz Roglic et Geraint Thomas pourraient tirer profit de cette épreuve en solitaire. Même si pour les deux derniers, il faudra voir s'ils se sont remis de leurs blessures suite à leur chute lors de la 3e étape.

Pour la victoire, on pourrait avoir un duel entre Wout Van Aert et le champion d'Europe Stefan Küng, sans oublier Kasper Asgreen... Le Belge peut même faire coup double en prenant le maillot jaune des épaules de Mathieu Van der Poel. Il compte 31 secondes de retard sur le Néerlandais, loin d'être un spécialiste, et 23 sur Julian Alaphilippe. Á moins que Pogacar (pointé à 39 secondes de Van der Poel) ne sorte un nouveau numéro comme l'an dernier sur la Planche des Belles Filles et ne prenne déjà le maillot jaune.

Les coureurs partiront dans l'ordre inverse du classement général. Le premier à partir est le Norvégien Amund Grondahl Jansen à 12h15, Mathieu Van der Poel quittera la rampe de lancement sur le coup de 16h50.

